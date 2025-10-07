Жители ЦФО поддержали меры защиты от кредитных мошенников

«Период охлаждения» считают действенной мерой противодействия злоумышленникам.

Результаты опроса ВТБ, проведенного в преддверии форума Finopolis 2025, показали, что большинство жителей Центрального федерального округа одобряют введение «периода охлаждения» при оформлении кредитов.

Около 63% жителей ЦФО поддерживают меру как защиту от мошенников; лишь 9% отмечают, что это усложнит получение займов. Остальные относятся нейтрально.

Сервис «второй руки» также получил одобрение. Возможность назначить близких для подтверждения операций свыше установленной суммы поддержали 38% опрошенных – для пожилых родственников, 25% — для подростков, 20% — для тех, кого уже обманывали мошенники.

Дополнительные пожелания респондентов, принявших участие в опросе ВТБ, включают расширение функционала ограничений на сделки с недвижимостью (56%), операции с транспортом (43%).

Напомним, закон, вводящий «период охлаждения» для потребительских кредитов начал действовать с 1 сентября. Это нововведение призвано защитить граждан от недобросовестных действий, поскольку мошенничества приобрели массовый характер. В течение 4 часов (для кредитов на сумму от 50 тысяч рублей) и 48 часов (для кредитов свыше 200 тысяч рублей) заемщик сможет отменить кредитный договор, если поймет, что его ввели в заблуждение или принудили к оформлению займа. Если кредитная организация нарушила процедуры по выявлению мошеннических операций, человек освобождается от ответственности. Ограничения касаются только необеспеченных потребительских кредитов.

ИА «Орелград»