В Орле музей Русанова внедрил инновацию

7.10.2025 | 16:20 История, Новости, Общество

Здесь появились «Умные тактильные стикеры».

Фото: vk.com/umnyj_stiker_dlya_slepyh

Проект по их внедрению реализует АНО «Креативный вектор» – при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива призвана помочь слепым, а также слабовидящим.

Организация, получив около полумиллиона рублей, изготовила 50 умных тактильных стикеров с NFC-меткой. Также «Креативный вектор» записал тифлокомментарии, которые описывают различные экспонаты музея, и подготовил необходимое программное обеспечение.

Стикеры расклеены по территории музея. Посетитель, дотронувшись смартфоном до такого объекта, сможет услышать на своём устройстве тифлокомментарий. Для этого не потребуется ни устанавливать приложение, ни проходить авторизацию.

Как поясняет пресс-служба губернатора и правительства области, стикеры не заменяют, а дополняют работу экскурсовода. Такая технология внедряется в России с 2023-го года. Однако именно среди музеев орловский прецедент стал всего лишь четвёртым.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования