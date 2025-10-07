В Орле музей Русанова внедрил инновацию

Здесь появились «Умные тактильные стикеры».

Проект по их внедрению реализует АНО «Креативный вектор» – при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива призвана помочь слепым, а также слабовидящим.

Организация, получив около полумиллиона рублей, изготовила 50 умных тактильных стикеров с NFC-меткой. Также «Креативный вектор» записал тифлокомментарии, которые описывают различные экспонаты музея, и подготовил необходимое программное обеспечение.

Стикеры расклеены по территории музея. Посетитель, дотронувшись смартфоном до такого объекта, сможет услышать на своём устройстве тифлокомментарий. Для этого не потребуется ни устанавливать приложение, ни проходить авторизацию.

Как поясняет пресс-служба губернатора и правительства области, стикеры не заменяют, а дополняют работу экскурсовода. Такая технология внедряется в России с 2023-го года. Однако именно среди музеев орловский прецедент стал всего лишь четвёртым.

ИА «Орелград»