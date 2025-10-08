Андрей Клычков вылетел в Северную Корею

8.10.2025 | 12:35 Новости, Политика

Об этом орловский губернатор сам рассказал в соцсетях.

Фото: vk.com/orelregion_government

«Полетели в КНДР в составе большой правительственной делегации», – написал Клычков.

В начале октября губернатор анонсировал свой визит в эту страну. При этом он пояснил, что, скорее всего, не сможет вести оттуда прямые эфиры для жителей Орловской области.

Несколько последних дней Андрей Клычков находился в Москве. Орловский глава участвовал в образовательном семинаре «Архитектура для человека». В рамках программы главы 18 регионов России знакомились с лучшими практиками создания комфортной городской среды.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования