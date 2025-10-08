В Орле в больницу Боткина поступило новое оборудование

Оно предназначено для восстановительных процедур.

Новая техника усилила отделение реабилитации взрослой поликлиники больницы. Она уже введена в эксплуатацию. О новинках рассказали в самом учреждении.

Так, комплекс «Балфит» позволяет осуществлять точечную диагностику движений. Техника анализирует работу мышц тела (методом электромиографии) и предлагает пациенту БОС-тренировки (с биологической обратной связью) для эффективного восстановления при различных двигательных нарушениях.

Магнитный ритмический стимулятор — это инновационное оборудование, которое воздействует электромагнитными импульсами на головной и спинной мозг.

Баланс-мастер – аппарат для восстановления равновесия, а также двигательной уверенности. Его применяют при лечении пациентов с параплегией, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, при восстановлениях после инсультов. Также он пригодится пациентам пожилого возраста (гериатрическим) и спортсменам и .

Также в больницу поступил аппарат «ЭлИн-Мед». Эта техника осуществляет вибростимуляцию и используется для ускорения реабилитации после травм и нарушений двигательной активности.

Для прохождения восстановительных процедур нужно получить направление от лечащего врача, а также пройти предварительную запись.

Оборудование было закуплено по федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

