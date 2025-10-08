Прокуратура защитила права многодетной матери

Жительнице Орловской области назначили доплату к пенсии с опозданием в семь лет.

Дело рассматривалось в Железнодорожном суде Орла. В процессе участвовал первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков.

Как сообщили в ведомстве, женщина получила удостоверение многодетной матери в 2004-м, а стала получателем страховой пенсии по старости в 2018-м.

С этого же времени она должна была получать соответствующую ежемесячную доплату к пенсии — как многодетная мать. Однако ей назначили данную «добавку» только в текущем году.

«Органом социальной защиты населения разъяснительная работа по вопросу получения мер социальной поддержки с женщиной не проводилась», – отметили в прокуратуре.

В итоге ведомство обратилось в суд с иском к «Областному центру социальной защиты населения». Надзорный орган потребовал сделатьь перерасчёт и отдать орловчанке все незаконно невыплаченные деньги.

Суд удовлетворил эти требования. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»