На Орловщине может появиться новое историческое поселение

Такой статус предлагается присвоить селу Никольскому Должанского района.

Назначены соответствующие публичные слушания. Они пройдут в здании Никольского сельского дома культуры 23 октября в 16:00.

Распоряжение о назначении мероприятия утвердил Вадим Тарасов, замгубернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам.

Предполагается, что статус исторического поселения даёт населённому пункту новые возможности для развития. Он повышает шансы на привлечение федеральных средств на развитие, а также даёт право участвовать в различных национальных и региональных программах.

ИА «Орелград»