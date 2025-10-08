На Орловщине может появиться новое историческое поселение

8.10.2025 | 11:10 Новости, Экономика

Такой статус предлагается присвоить селу Никольскому Должанского района.

Фото: ИА “Орелград”

Назначены соответствующие публичные слушания. Они пройдут в здании Никольского сельского дома культуры 23 октября в 16:00.

Распоряжение о назначении мероприятия утвердил Вадим Тарасов, замгубернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам.

Предполагается, что статус исторического поселения даёт населённому пункту новые возможности для развития. Он повышает шансы на привлечение федеральных средств на развитие, а также даёт право участвовать в различных национальных и региональных программах.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования