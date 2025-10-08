В Долгом с дорожного подрядчика взыскали неустойку

Иск подала администрация Должанского района.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению администрации Должанского района к обществу с ограниченной ответственностью «Агроторгстрой». Истец просил о взыскании с ответчика неустойки за нарушение требований ранее заключенного муниципального контракта. Суд установил, что в апреле 2024 года должанские чиновники на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок разместили извещение о проведении аукциона. Начальная максимальная цена контракта составляла 13,657 миллиона рублей. На участие в аукционе была подана только одна заявка – от ООО «Агроторгстрой».

Эта компания получила контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения, расположенной в селе Кривцово-Плота Кудиновского сельского поселения. Окончание работ было намечено на 31 июля 2024 года. Как следует из материалов дела, 27 апреля 2024 года, после подачи заявок на участие в электронных аукционах, представитель «Агроторгстроя» вместе с главным специалистом отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Должанского района осмотрели запланированные к ремонту объекты.

После осмотра представитель фирмы позвонил начальнику отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, и они договорились еще раз встретиться на объектах после подписания контракта. В мае того же года на объекты приехал врио главы Кудиновского сельского поселения, которому подрядчик продемонстрировал уже пригнанный на дорогу грейдер. В тот же день чиновники и дорожники совместно определили площадку для складирования строительных материалов.

Однако подрядчик отказался подписывать акт приема-передачи строительной площадки «по причине того, что в местах установки водопропускных труб имелись переувлажненные грунты». Подрядчик к выполнению работ так и не приступил, а в начале июня 2024 года принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В качестве ответной меры чиновники начислили ему неустойку за просрочку исполнения контракта. Они направили подрядчику претензию с требованием выплатить чуть более 291 тысячи рублей.

Ответа на претензию не последовало, и в обстоятельствах спора пришлось разбираться суду. Последний допросил свидетелей, которые рассказали об обстоятельствах передачи строительной площадки подрядчику в мае 2024 года. С их слов, подрядчику в ходе совместного осмотра была показана автомобильная дорога и передана схема автомобильной дороги. Однако от получения акта приема-передачи подрядчик отказался.

Суд пришел к выводу, что «Агроторгстрой», являясь профессиональным участником отношений в сфере строительного подряда, действуя с должной степенью заботливости и осмотрительности, должен был заранее проанализировать проектную документацию, размещенную на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. И заранее выявить потенциальные недостатки, которые могли бы повлечь некачественное выполнение работ. Однако подрядчик, по мнению суда, указанным правом не воспользовался, а принял участие в электронном аукционе на предложенных условиях. Тем самым выразил согласие с положениями аукционной документации, в том числе с проектом контракта.

«Таким образом, на момент начала выполнения работ подрядчик был уведомлен о характере выполняемых работ и используемом при этом материале, – говорится в решении суда. – Фактически подавая заявку на участие в аукционе, ответчик дал согласие на предложенных аукционной документацией условиях участвовать в торгах, по итогам подписать контракт и выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и в пределах предложенной стоимости контракта».

Поскольку это сделано не было, арбитраж иск удовлетворил и обязал подрядчика выплатить в пользу администрации Должанского района неустойку в размере 291,3 тысячи рублей. Однако на решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”