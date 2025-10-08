«Титаник» не получит компьютер из-за отзыва денег

Бюджетное финансирование сократили внезапно.

Арбитражный суд Орловской области постановил расторгнуть государственный контракт на поставку персонального настольного компьютера. Его покупка еще недавно была предусмотрена в рамках сметной стоимости на объект: «Завершение строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница». В народе этот долгострой давно прозвали «Титаником».

Контракт был заключен в конце декабря 2024 года между казенным учреждением Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» и обществом с ограниченной ответственностью «Персонал и технологии». О расторжении контракта суд просило казенное учреждение, представлявшее интересы субъекта РФ, то есть самой Орловской области. Причина кроется в существенном изменении обстоятельств. Как следует из материалов дела, моноблок поставщик должен был доставить в больницу в декабре 2025 года.

На январь 2026 года было запланировано оказание услуг по сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию компьютера, обучение правилам эксплуатации и инструктажу специалистов больницы. Цена контракта составляла 9,436 миллиона рублей, оплата моноблока была предусмотрена за счет средств областного бюджета. Однако в своем иске «Орелгосзаказчик» указал, что расходным расписанием в мае 2025 года были отозваны лимиты бюджетных обязательств на исполнение контракта на 2026 год и доведены лимиты на 2025 год.

Поэтому поставщику было предложено два варианта. Первый – пересогласовать условия контракта о сроках поставки, обучения персонала больницы правилам эксплуатации, а также оплаты по контракту путем заключения дополнительного соглашения. Второй вариант предусматривал расторжение контракта по соглашению сторон. Указанное письмо было оставлено ответчиком без ответа, ни дополнительное соглашение, ни соглашение о расторжении контракта он не подписал. Поэтому расторгать контракт пришлось по суду. Истец указал на то, что ввиду отзыва финансирования у него «отсутствует возможность оплаты по контракту». Суд счел это существенным изменением обстоятельств, достаточным для расторжения контракта.

«Согласно п. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях», – отмечено в решении арбитража.

ИА “Орелград”