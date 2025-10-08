В Орле на Шаумяна пытались незаконно снести 82 дерева

Прокуратура выявила ряд нарушений.

Ранее о сомнительной вырубке, планируемой в рамках благоустройства улицы Сурена Шаумяна, рассказали СМИ.

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура проверила информацию. Оказалось, что к сносу запланировано 107 деревьев, однако официально аварийными являются только 25 из них. Разрешения на снос остальных не выдавались.

Ответственные должностные лица территориального управления по Советскому району должны были рассмотреть возможность изменения проекта благоустройства и сохранения или пересадки 82 деревьев. Однако вопрос не обсуждался, что также является нарушением закона.

Также выездная проверка зафиксировала, что породы и номера деревьев, определённых к сносу, не совпадают в проекте капремонта дороги и в акте обследования насаждений. Как считают в прокуратуре, это не позволяет определить «приговорённые» деревья достоверно. А также — ставит под сомнение справедливость проведённой оценки количества и состава насаждений и наличия причин для их сноса.

Также не решён вопрос и с возмещением вреда окружающей среде — в виде компенсационных озеленительных работ или «выплаты восстановительной стоимости».

На данный момент прокуратура внесла представление начальнику территориального управления по Советскому району. Также ему объявлено предостережение. Результаты рассмотрения этих актов также находятся на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»