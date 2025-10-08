В Орле стартовал конкурс хранителей наследия русского народа

Речь идет о хранении нематериального этнокультурного наследия.

Орловский областной центр народного творчества объявил о проведении VIII областного заочного конкурса «Хранители нематериального этнокультурного наследия русского народа». Он проводится ежегодно, в заочной форме. В этом году прием и рассмотрение заявок пройдут в период с 15 октября по 25 ноября. Оглашение результатов конкурса намечено на 4 декабря 2025 года, всем участникам выдадут дипломы.

«Победителям конкурса присваивается звание «Лауреат VIII областного заочного конкурса «Хранители нематериального этнокультурного наследия русского народа», вручаются дипломы I, II, III степени. Работы лауреатов будут рекомендованы для размещения в Региональном каталоге ОНЭД», – сообщили в Орловской областном центре народного творчества.

Соорганизатором конкурса выступает департамент культуры Орловской области. Принять участие в нем могут работники учреждений культуры и образования Орловской области, обучающиеся учебных заведений, краеведы, коллекционеры предметов народного искусства, а также просто все любители народной культуры. Цели и задачи конкурса организаторы видят в выявлении подлинных носителей народных традиций Орловской области, сохранении и актуализации нематериального этнокультурного достояния, передаче самобытных образцов народной культуры новым поколениям.

Требования к конкурсным материалам таковы: бытование на территории Орловской области; аутентичность (традиционность, достоверность, историчность); локальная уникальность, специфичность (ограниченный ареал бытование); культурная значимость. Темы конкурсных работ VIII областного заочного конкурса «Хранители нематериального этнокультурного наследия русского народа» звучат так: «Традиционное скотоводство» и «Традиционная хореография».

Участникам надо прислать на суд жюри описание традиции, с сохранением диалектных особенностей, то есть текстовый документ, а также фото, рисунки, чертежи, видео- или аудиозаписи, иллюстрирующие традицию. Жюри определит победителей конкурса на основании ряда критериев, по пятибалльной системе.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”