В Орловской области выросло число теневых безработных

Орелстат обнародовал данные о численности рабочей силы.

Орелстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы за июнь-август 2025 года. Сообщается, что в Орловской области в указанный период 330 тысяч человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 5,9 тысячи человек как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. То есть они не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

Таким образом, численность рабочей силы, к которой статистики причисляют граждан в возрасте 15 лет и старше, в регионе в обследуемый период составила 335,9 тысячи человек. Доля городского населения в общей численности рабочей силы составляет 68,8 процента, сельского населения – 31,2 процента. Статистики также подсчитали, что в состав рабочей силы в настоящий момент мужчин включено 66,8 процента от их общего количества, женщин – 49,2 процента.

Текущий уровень занятости оценивается в 56 процентов от общей численности населения Орловской области. А уровень безработицы составляет 1,8 процента от численности рабочей силы. К слову, количество так называемых теневых безработных в регионе выросло. По итогам обследования рабочей силы за май-июль 2025 года уровень безработицы составлял 1,2 процента. Теневых безработных в тот период времени в регионе насчитывалось 4,2 тысячи человек, по итогам июня-августа их количество увеличилось до 5,9 тысячи человек. А самый высокий показатель теневой безработицы в этом году был зафиксирован в январе, когда 8,8 тысячи орловцев не имели работы, но были готовы к ней приступить.

Не стоит путать данный показатель с официальным уровнем регистрируемой безработицы. В последнем случае учитываются только те орловцы, которые обратились в государственную службу занятости. По данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, к началу сентября 2025 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,3 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1,1 тысячи. человек имели статус безработного, в том числе 1 тысяча человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы к началу сентября 2025 года составил 0,3 процента.

ИА “Орелград”