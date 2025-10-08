В школе на Родзевича-Белевича начали возводить этажи

8.10.2025 | 17:12 Важное, Новости, Образование, Строительство

Об этом заявил «Орёлгосзаказчик».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В учреждении сообщили, что сейчас на объекте задействованы 38 человек, а также шесть единиц техники.

В данный момент в первом блоке школы забетонировали перекрытие цокольного этажа. Также здесь уже начали возводить стены первого этажа. Данная работа должна завершиться в текущем месяце.

Во втором блоке залили плиту пола цокольного этажа. В октябре строители закончат армирование и бетонирование стен.

В третьем блоке продолжается бетонирование стен лестничной клетки, а также шахты лифта. В четвёртом – бетонирование перекрытия цокольного этажа. Его колонны практически готовы. Их возводят и в пятом блоке.

«Напомним, срок завершения работ согласно условиям государственного контракта запланирован на конец 2026 года», – добавили в учреждении.

vk.com/orlgz57
vk.com/orlgz57

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования