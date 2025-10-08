В школе на Родзевича-Белевича начали возводить этажи

Об этом заявил «Орёлгосзаказчик».

В учреждении сообщили, что сейчас на объекте задействованы 38 человек, а также шесть единиц техники.

В данный момент в первом блоке школы забетонировали перекрытие цокольного этажа. Также здесь уже начали возводить стены первого этажа. Данная работа должна завершиться в текущем месяце.

Во втором блоке залили плиту пола цокольного этажа. В октябре строители закончат армирование и бетонирование стен.

В третьем блоке продолжается бетонирование стен лестничной клетки, а также шахты лифта. В четвёртом – бетонирование перекрытия цокольного этажа. Его колонны практически готовы. Их возводят и в пятом блоке.

«Напомним, срок завершения работ согласно условиям государственного контракта запланирован на конец 2026 года», – добавили в учреждении.

ИА «Орелград»