«Спецавтобаза» сообщила полиции о нападении на вазоны

Пострадали три объекта, ранее установленных в центре Орла.

Сегодня утром два из них лежали рядом со сквером Маяковского. Ещё один — плавал в Орлике.

Судя по видео, которые распространяются в соцсетях, «обидчиком» вазонов стала группа подростков.

«Напоминаем, что все кашпо, вазоны, цветы в них, лавочки и урны являются муниципальной собственностью. Порча и кража вышеуказанного имущества — уголовно наказуемое деяние и преследуется по закону», – указали в учреждении.

Также на «Спецавтобазе» заявили, что передали в полицию соответствующие видео- и фотоматериалы.

ИА «Орелград»