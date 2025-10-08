«Спецавтобаза» сообщила полиции о нападении на вазоны

8.10.2025 | 17:05 Новости, Происшествия

Пострадали три объекта, ранее установленных в центре Орла.

Фото: vk.com/public217393158

Сегодня утром два из них лежали рядом со сквером Маяковского. Ещё один — плавал в Орлике.

Судя по видео, которые распространяются в соцсетях, «обидчиком» вазонов стала группа подростков.

«Напоминаем, что все кашпо, вазоны, цветы в них, лавочки и урны являются муниципальной собственностью. Порча и кража вышеуказанного имущества — уголовно наказуемое деяние и преследуется по закону», – указали в учреждении.

Также на «Спецавтобазе» заявили, что передали в полицию соответствующие видео- и фотоматериалы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования