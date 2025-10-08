«Спецавтобаза» сообщила полиции о нападении на вазоны

Пострадали три объекта, ранее установленных в центре Орла.
Сегодня утром два из них лежали рядом со сквером Маяковского. Ещё один — плавал в Орлике.
Судя по видео, которые распространяются в соцсетях, «обидчиком» вазонов стала группа подростков.
«Напоминаем, что все кашпо, вазоны, цветы в них, лавочки и урны являются муниципальной собственностью. Порча и кража вышеуказанного имущества — уголовно наказуемое деяние и преследуется по закону», – указали в учреждении.
Также на «Спецавтобазе» заявили, что передали в полицию соответствующие видео- и фотоматериалы.
ИА «Орелград»