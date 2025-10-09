Москвич незаконно вывез из Орла детали асфальтоукладчика

Житель столицы совершил довольно странное преступление.

Орловский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о тяжком преступлении против собственности, которое было совершено при нетривиальных обстоятельствах. В пресс-службе суда уточнили, что фигурантом дела стал житель Московской области. Заведено он было по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, то есть жителя Подмосковья обвиняли в совершении крупной кражи чужого имущества. Потерпевшей стороной стала дорожная компания.

Как следует из материалов дела, у гражданина, находившегося по месту своего жительства в Московской области, возник и сформировался преступный умысел, направленный на тайное хищение имущества. Для совершения преступления он почему-то выбрал Орловский муниципальный округ. Мужчина специально приехал в Орловскую область и похитил целый ряд деталей. Так, он украл центральный пульт управления, датчик уклона, блоки управления и реле асфальтоукладчика. Как известно, дорожная техника довольно дорогая.

Поэтому даже хищение отдельных деталей причинило дорожной компании материальный ущерб на общую сумму 1,274 миллиона рублей. На этом гость из Подмосковья не остановился. Он похитил электронный блок управления и датчик уклона еще с одного гусеничного асфальтоукладчика. В данном случае ущерб был причинен на общую сумму 108,5 тысячи рублей. А общий ущерб, причиненный преступлением, следствие и суд оценили более чем в 1,38 миллиона рублей.

В пресс-службе Орловского районного суда отметили, что похищенное имущество подсудимый сложил в специально принесенную с собой спортивную сумку, после чего скрылся с места происшествия, обратив похищенное имущество в свою пользу. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»