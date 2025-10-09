Фестиваль национальных культур стартовал в Орле

Дистанционный форум посвящен Дню народного единства.

Областной дистанционный фестиваль национальных культур «Россия всех объединяет», посвященный Дню народного единства, стартовал в Орловской области. Прием заявок на участие продлится по 30 октября 2025 года. Участникам необходимо направить на электронную почту организаторов одним письмом заявку и ссылку на видеозапись конкурсного номера, размещенную на облачном хранилище. В период с 31 октября по 3 ноября 2025 года оргкомитет просмотрит и оценит присланные видеоматериалы. А 5 ноября состоится церемония награждения.

Об этом сообщил Орловский областной центр народного творчества, который проводит фестиваль совместно с департаментом культуры Орловской области. Цели форума организаторы видят в содействии сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, создании единого культурного пространства для укрепления межнационального согласия и дружбы, а также популяризации традиционных ценностей и самобытного народного творчества.

К участию приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители, представляющие различные жанры народного творчества: вокал, хореография, инструментальное исполнительство и художественное слово. География участников: Орловская область и Республика Беларусь, возраст участников не ограничен. Церемония награждения пройдет в городе Орле и будет состоять из лучших номеров.

Номинации таковы: «Национальная песня» (соло, ансамбли, хоры); «Национальный танец» (соло, ансамбли); «Игра на национальных инструментах» (соло, ансамбли); «Художественное слово» (исполнение поэтических или прозаических произведений на национальном языке). Содержание номера должно отражать культурные традиции, самобытность и национальный колорит представляемого народа или региона. Продолжительность видеозаписи не должна превышать 4 минуты.

Съемка должна производиться в горизонтальном формате, видео должно быть снято статичной камерой, одним дублем, без использования элементов монтажа и спецэффектов. Звук должен быть чистым, без посторонних шумов, а исполнители должны выступать в сценических или национальных костюмах. Оценивать номера жюри будет по уровню исполнительского мастерства, соответствию репертуара тематике фестиваля, этнографической точности. Другие критерии оценки: артистизм, сценическая культура, костюм, оригинальность и самобытность номера.

Все участники фестиваля получают электронные дипломы. Организаторы подчеркивают, что финансирование областного дистанционного фестиваля национальных культур «Россия всех объединяет», посвященного Дню народного единства, осуществляется из внебюджетных источников и проводится в рамках выполнения государственного задания.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»