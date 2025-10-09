Новый способ оплаты через СБП представлен на FINOPOLIS 2025

Он значительно снижает риск фишинга.

Новый сценарий оплаты через Систему быстрых платежей разработан национальной системой платежных карт (НСПК) и ВТБ. Пользователь выбирает опцию «Оплата моим QR», указывает счет для списания, генерирует персональный QR-код. Его нужно продемонстрировать продавцу. Преимущества нового метода – повышенная защита от фишинга и отсутствие необходимости сканировать чужие коды.

В настоящий момент проводится пилотное тестирование. Окончание этого периода запланировано на апрель 2026 года. В дальнейшем сервис будет доступен через мобильные приложение банков. По словам разработчиков, персональный QR-код будет особенно эффективен в местах с высокой проходимостью.

«Не только снижает риски фишинга и ошибок, но и делает покупки проще, экономя наше время», – отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Напомним, фишинг — это вид интернет-мошенничества, направленный на получение конфиденциальных данных пользователей (логинов, паролей и другой личной информации).

ИА “Орелград”