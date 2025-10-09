Новый способ оплаты через СБП представлен на FINOPOLIS 2025

9.10.2025 | 14:51 Новости, Экономика

Он значительно снижает риск фишинга.

Создано нейросетью “Алиса” по запросу редакции

Новый сценарий оплаты через Систему быстрых платежей разработан национальной системой платежных карт (НСПК) и ВТБ. Пользователь выбирает опцию «Оплата моим QR», указывает счет для списания, генерирует персональный QR-код. Его нужно продемонстрировать продавцу. Преимущества нового метода – повышенная защита от фишинга и отсутствие необходимости сканировать чужие коды.

В настоящий момент проводится пилотное тестирование. Окончание этого периода запланировано на апрель 2026 года. В дальнейшем сервис будет доступен через мобильные приложение банков. По словам разработчиков, персональный QR-код будет особенно эффективен в местах с высокой проходимостью.

«Не только снижает риски фишинга и ошибок, но и делает покупки проще, экономя наше время», – отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Напомним, фишинг — это вид интернет-мошенничества, направленный на получение конфиденциальных данных пользователей (логинов, паролей и другой личной информации).

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU