В Орле ещё раз рассмотрели дело о похищенной невесте

Прокуратура сочла первый вердикт неоправданно мягким.

Криминальный эпизод произошёл в ноябре 2023 года. «Житель Краснодарского края на странице в социальных сетях увидел фотографию девушки, которая ему понравилась, тогда он решил её похитить и жениться на ней», – рассказали в пресс-службе облсуда.

Молодой человек с двумя друзьями приехал в Новосильский район, где проживала девушка, и осуществил задуманное. Орловчанку против её воли вывезли за пределы региона. Однако похитители не добрались до Кубани — их задержали в Ростовской области.

Подсудимые не признали вину, уверяя, что девушка поехала с ними добровольно. Суд не первой инстанции не поверил им, но почему-то счёл возможным назначитть «наказание в размере ниже низшего предела, установленного уголовным законом».

Несостоявшийся жених получил 2 года и 2 месяца колонии строгого режима, его подельники — по 2 года. При этом один из них и вовсе был освобождён от отбывания назначенного наказания — по состоянию здоровья.

Прокуратура не согласилась с такой гуманностью и подала жалобу в областной суд. Там, изучив дело, внесли уточнения в приговор. Однако назначенное наказание оставлено без изменений.

ИА «Орелград»