В Орле ещё раз рассмотрели дело о похищенной невесте

9.10.2025 | 14:10 Криминал, Новости

Прокуратура сочла первый вердикт неоправданно мягким.

Фото: ИА «Орелград»

Криминальный эпизод произошёл в ноябре 2023 года. «Житель Краснодарского края на странице в социальных сетях увидел фотографию девушки, которая ему понравилась, тогда он решил её похитить и жениться на ней», – рассказали в пресс-службе облсуда.

Молодой человек с двумя друзьями приехал в Новосильский район, где проживала девушка, и осуществил задуманное. Орловчанку против её воли вывезли за пределы региона. Однако похитители не добрались до Кубани — их задержали в Ростовской области.

Подсудимые не признали вину, уверяя, что девушка поехала с ними добровольно. Суд не первой инстанции не поверил им, но почему-то счёл возможным назначитть «наказание в размере ниже низшего предела, установленного уголовным законом».

Несостоявшийся жених получил 2 года и 2 месяца колонии строгого режима, его подельники — по 2 года. При этом один из них и вовсе был освобождён от отбывания назначенного наказания — по состоянию здоровья.

Прокуратура не согласилась с такой гуманностью и подала жалобу в областной суд. Там, изучив дело, внесли уточнения в приговор. Однако назначенное наказание оставлено без изменений.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU