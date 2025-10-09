Облсовет помог доставить груз для орловских танкистов

Защитники Отечества находятся в ЛНР.

Гуманитарный груз помогли доставить исполняющий обязанности главы областного парламента Михаил Вдовин и депутат Юрий Котляр. Они координировали отправку и сопровождение посылки.

Груз сформировали в орловском отделении партии «Единая Россия». Также свой вклад внесли коллектив библиотеки имени Бунина и добровольческий отряд «Журавли».

Орловцам, которые защищают Родину, помогли маскировочными сетями, блиндажным утеплителем, шанцевым и крепёжным инструментом, генераторами, водой и продуктами, средствами гигиены, бельём. Посылку формировали по запросу бойцов.

Также танкисты получили письма от орловских школьников.

«Эта работа будет продолжаться, потому что это наш долг и прямая ответственность», – указал Михаил Вдовин.

