Облсовет помог доставить груз для орловских танкистов

Защитники Отечества находятся в ЛНР.
Гуманитарный груз помогли доставить исполняющий обязанности главы областного парламента Михаил Вдовин и депутат Юрий Котляр. Они координировали отправку и сопровождение посылки.
Груз сформировали в орловском отделении партии «Единая Россия». Также свой вклад внесли коллектив библиотеки имени Бунина и добровольческий отряд «Журавли».
Орловцам, которые защищают Родину, помогли маскировочными сетями, блиндажным утеплителем, шанцевым и крепёжным инструментом, генераторами, водой и продуктами, средствами гигиены, бельём. Посылку формировали по запросу бойцов.
Также танкисты получили письма от орловских школьников.
«Эта работа будет продолжаться, потому что это наш долг и прямая ответственность», – указал Михаил Вдовин.
ИА «Орелград»