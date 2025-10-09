Президент назначил на Орловщине новых судей

По всем регионам Черноземья назначено 20.
Такой указ утвердил президент России Владимир Путин.
В Орловской области новых судей двое. В Советском районном суде будет работать Светлана Лукьянова. В Орловском районном суде – Елена Тришина.
Ранее обе орловчанки были отмечены профессиональными наградами.
Так, в 2022-м году Лукьянову признали «Лучшим помощником районного суда». В то время она работала в Железнодорожном районном суде Орла.
В 2024-м году Трошина стала «Лучшим мировым судьёй». На тот момент орловчанка трудилась на судебном участке Глазуновского района.
ИА «Орелград»