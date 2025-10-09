Парковки можно будет оплачивать цифровыми рублями

9.10.2025 | 10:50 Новости, Транспорт

Инновационную систему презентовали на форуме FINOPOLIS 2025.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

ВТБ тестирует технологию смарт-контрактов с оплатой цифровыми рублями на «умных» парковках в Санкт-Петербурге. Автоматически распознается номер автомобиля при въезде. Смарт-контракт активируется и начинает учитывать время парковки. Тариф рассчитывается с учетом длительности пребывания, времени суток, загруженности парковки. При выезде деньги автоматически списываются в цифровых рублях.

Новая система имеет ряд преимуществ: не требуется искать паркомат, нет необходимости устанавливать специальные приложения, не нужно сохранять парковочные талоны. Кроме того, работа системы обеспечивается даже без доступа к интернету. После первого использования система «запоминает» выбранную парковку и автоматически активируется при следующих визитах, отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

«Смарт-контракты – уже привычная рутина для бизнеса, но они могут значительно экономить время и избавлять от лишних хлопот каждого из нас, сокращая время на повседневные задачи. А в сочетании с технологией цифрового рубля все становится еще проще и прозрачнее», – подчеркнул ВТБ Алексей Охорзин.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU