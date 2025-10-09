Парковки можно будет оплачивать цифровыми рублями

Инновационную систему презентовали на форуме FINOPOLIS 2025.

ВТБ тестирует технологию смарт-контрактов с оплатой цифровыми рублями на «умных» парковках в Санкт-Петербурге. Автоматически распознается номер автомобиля при въезде. Смарт-контракт активируется и начинает учитывать время парковки. Тариф рассчитывается с учетом длительности пребывания, времени суток, загруженности парковки. При выезде деньги автоматически списываются в цифровых рублях.

Новая система имеет ряд преимуществ: не требуется искать паркомат, нет необходимости устанавливать специальные приложения, не нужно сохранять парковочные талоны. Кроме того, работа системы обеспечивается даже без доступа к интернету. После первого использования система «запоминает» выбранную парковку и автоматически активируется при следующих визитах, отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

«Смарт-контракты – уже привычная рутина для бизнеса, но они могут значительно экономить время и избавлять от лишних хлопот каждого из нас, сокращая время на повседневные задачи. А в сочетании с технологией цифрового рубля все становится еще проще и прозрачнее», – подчеркнул ВТБ Алексей Охорзин.

ИА “Орелград”