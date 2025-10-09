Облсуд не смягчил приговор комбинату «Отрадинский»

9.10.2025 | 10:47 Важное, Закон и порядок, Новости

Ранее предприятие оштрафовали на 43 миллиона.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Сточные воды комбината стали причиной массовой гибели рыбы.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, штраф поступит в федеральный бюджет. Такое решение вынес Мценский районный суд. АО «Сахарный комбинат «Отрадинский»» пыталось обжаловать его в областной инстанции, но безрезультатно.

Иск о взыскании ущерба подала Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Ранее было установлено, что на 30 августа минувшего года во Мценском районе у деревни Нарыково было загрязнено около 15 километров поверхности реки Оки. Это привело к изменению природных свойств воды и массовой гибели рыбы.

Эксперты установили, что первопричиной всего этого стали неочищенные промышленные сточные воды комбината, попавшие в реку. По ряду позиций показатели загрязняющих веществ в стоках оказались превышены в 160 раз.

Погибло около 6700 экземпляров «аборигенных видов рыб» – например, таких как щука, лещ, сом, судак, голавль, плотва.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU