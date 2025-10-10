«Орловскую шаурму» предостерегли от нарушений

Заведение находится в Орле на улице Комсомольской, неподалёку от главного здания ОГУ имени Тургенева.

На точку общепита пожаловались в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Заявление поступило от жительницы Орла. Женщина утверждала, что владелец торговой точки (ИП Майорова Л. В.) не располагает сертификатами на мясную продукцию.

В результате ведомство провело контрольные мероприятия, причём «без взаимодействия с контролируемым лицом». Выездное обследование показало, что заведение предлагает посетителям целый ряд мясных изделий, но при этом закупает сырьё без ветеринарных сопроводительных документов. Таким образом, безопасность данной продукции не подтверждена официально.

«Употребление таких продуктов чревато пищевыми отравлениями и вспышками инфекционных заболеваний», – отметили в управлении.

В итоге ИП объявили предостережение о недопустимости нарушения требований. Также ведомство направило подробный ответ заявителю.

ИА «Орелград»