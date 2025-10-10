На Орловщине произошло ДТП с пятью автомобилями

Госпитализирован один человек.

Авария произошла накануне в 18:40 на трассе «Крым» на 372-м километре.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, 58-летний водитель ехал на грузовике «Вольво» с полуприцепом со стороны Курска в сторону Москвы. В указанном месте он не выдержал дистанцию и столкнулся с «Нивой Шевроле». Легковой автомобиль ехал впереди грузового, в попутном направлении.

В свою очередь, «Нива» врезалась в «Рено». Тем временем грузовик «Вольво» столкнулся ещё с двумя машинами – «Хондой» и «Ладой» (ВАЗ 21250), а после съехал с трассы и налетел на препятствие.

В результате ДТП пострадали трое. Однако госпитализация понадобилась только 47-летнему пассажиру «Нивы». Двое других пострадавших — это водитель «Нивы» и пассажирка «Рено».

В данный момент ГАИ продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия.

