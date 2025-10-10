Ситуация с клещами и боррелиозом на Орловщине заметно ухудшилась

Количество укушенных и заболевших в Орловской области в текущем году выросло.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области подвело итоги сезона активности клещей в 2025 году. Ведомство сообщило, что количество укушенных клещами, которые обратились за помощью, осталось в пределах среднемноголетних значений. Заболеваемость клещевым боррелиозом не превысила многолетний уровень.

Тем не менее, сравнивая последние доступные показатели за текущий и предыдущий годы (на конец сентября), можно увидеть, что ситуация демонстрирует явные тенденции к ухудшению.

Так, общее число «официальных» укушенных клещами выросло на 913 человек (с 2009 до 2922). При этом среди детей пострадавших от клещей стало больше на 175 (зарегистрировано повышение с 645 до 820).

Ухудшилась и ситуация с клещевым боррелиозом. В прошлом году зарегистрировано 25 случаев заражения. В этом году — уже 38. Все заболевшие являлись совершеннолетними.

Отметим, что подросла и инфицированность боррелиозом среди самих клещей (тех, что были сняты с людей). В минувшем году показатель составил 18,5%, в текущем году — 20,5%.

Из положительных изменений можно отметить расширение территорий, где проводилась акарицидная обработка. В минувшем году такая деятельность затронула 405 гектаров, в текущем году — 513.

ИА «Орелград»