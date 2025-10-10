Орловским участникам СВО предложили реабилитацию

Пройти её могут те, кто уволен в запас.

Орловцев ждут в центрах «Волга», «Волгоград», «Вольгинский», «Вятские Увалы», «Ключи», «Кристалл», «Омский», Реабилитационном и учебном Центре СФР в Подмосковье, «Тараскуль», «Тинаки», «Топаз», и «Туманный».

Речь идёт не только о медицинской реабилитации, но также о санаторном лечении.

С соответствующим заявлением можно обратиться в любую из 25 клиентских служб Отделения СФР по Орловской области, а также через лечебное учреждение. Просьбы рассматриваются в течение двух дней.

Само санаторное лечение занимает 21 день. Срок медицинской реабилитации зависит от показателей здоровья пациента.

Чтобы получить направление, участнику СВО, уволенному в запас, требуется подтвердить необходимость реабилитации или лечения. В первом случае нужно направление, во втором случае — справка для санаторной путёвки. Впрочем, Отделение СФР по Орловской области может запросить их в медицинской организации самостоятельно.

Уточнить вопросы можно в едином контакт-центре по телефону 8-800-1-00000-1 (с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 часов до 16 часов 45 минут). Также можно связаться с Отделением СФР по Орловской области через официальную группу «Вконтакте».

ИА «Орелград»