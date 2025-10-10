В Орле похитили платежи за электричество на сумму 700 тысяч

Жертвами предполагаемого мошенничества стали владельцы участков в СНТ «Дружба».

Об этом сообщили в пресс-службе «Орловского энергосбыта».

Согласно текущей версии, преступления продолжались с 2023 по 2025 год. Предполагаемый мошенник, выдавая себя за официального представителя СНТ, имитировал управленческую деятельность.

Платежи за потреблённое электричество, которые собирали с граждан, не перечислялись в «Орловский энергосбыт», а использовались в личных целях. В итоге пропало около 700 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в крупном размере.

При этом в целом за пять лет СНТ задолжало «Энергосбыту» около 3 миллионов 460 тысяч рублей. Всё это время в «Дружбе» не проводили собрания членов товарищества, а также не проверяли деятельность лиц, ответственных за сбор платежей.

Кроме того, «Орловский энергосбыт» сообщил, что нарушения платёжной дисциплины выявлены в СНТ «Огонёк», «Мичуринец» и «Дормашевец».

ИА «Орелград»