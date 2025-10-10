В Орле похитили платежи за электричество на сумму 700 тысяч

Жертвами предполагаемого мошенничества стали владельцы участков в СНТ «Дружба».
Об этом сообщили в пресс-службе «Орловского энергосбыта».
Согласно текущей версии, преступления продолжались с 2023 по 2025 год. Предполагаемый мошенник, выдавая себя за официального представителя СНТ, имитировал управленческую деятельность.
Платежи за потреблённое электричество, которые собирали с граждан, не перечислялись в «Орловский энергосбыт», а использовались в личных целях. В итоге пропало около 700 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в крупном размере.
При этом в целом за пять лет СНТ задолжало «Энергосбыту» около 3 миллионов 460 тысяч рублей. Всё это время в «Дружбе» не проводили собрания членов товарищества, а также не проверяли деятельность лиц, ответственных за сбор платежей.
Кроме того, «Орловский энергосбыт» сообщил, что нарушения платёжной дисциплины выявлены в СНТ «Огонёк», «Мичуринец» и «Дормашевец».
