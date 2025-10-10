В Орле вынесли приговор по делу о рухнувшей крыше

10.10.2025

Замначальника «Жилищного управления Орла» признана виновной в халатности.

Речь идёт об инциденте, который произошёл 17 декабря 2023 года в доме по улице Васильевской, 146. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Однако права 17 граждан, проживающих в доме, оказались нарушены.

Дело рассматривал Советский районный суд Орла. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, Анжеллу Дробину, заместителя начальника муниципального казённого учреждения «Жилищное управление города Орла», признали виновной.

Суд установил, что орловчанка не обеспечила надлежащий контроль за техническим состоянием жилищного фонда и не приняла должных мер к расселению жильцов данного дома, а также не организовала проведение противоаварийных мероприятий по укреплению кровли здания. Уже на момент ЧП дом официально являлся аварийным.

В итоге Дробину оштрафовали на 100 тысяч рублей. Также её на два года лишили права занимать ответственные должности на государственной службе и в местном самоуправления (связанные с властными, организационными, распорядительными, административными, хозяйственными функциями).

«Приговор суда не вступил в законную силу», – уточнили в прокуратуре.

