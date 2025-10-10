Житель Орла обманул банк на 3,5 миллиона рублей

Аферист набрал потребительских кредитов благодаря подложным справкам.

Вступило в силу решение по уголовному делу о мошенничестве, которое рассматривал Советский районный суд города Орла. Местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ. Причем совершено преступление было еще весной 2020 года. Как установили следствие и суд, мужчина решил обмануть банк и похитить у него крупную сумму денег. Для этого он воспользовался системой кредитования.

Он знал, что для получения кредита банк запросит справку о его доходах. Чтобы обойти этот барьер, подсудимый сумел оформить подложную справку. Из нее следовало, что он официально трудится, и что его среднемесячный доход составляет 900 тысяч рублей. Подлинных документов, которые подтвердили бы данный факт, у него не имелось. Реализуя свой преступный умысел, мужчина обратился в орловский офис одного из крупных столичных банков и получил от сотрудника банка типовой бланк справки о доходах.

Он был оформлен по типовой форме самого банка, что сыграло с кредитной организацией злую шутку. Мужчина собственноручно заполнил типовой бланк, указав в нем, что он работает генеральным директором коммерческой фирмы. Там-то он и указал среднемесячный доход в сумме 900 тысяч рублей. Как оказалось, мужчина действительно руководил фирмой, поэтому ему удалось заверить бланк фирменной печатью, которую он принес с собой. И только позже выяснилось, что сведения о размере дохода были ложными. Хотя банк такая справка не смутила.

По версии следствия, заемщик не планировал возвращать кредит. Ему удалось оформить на себя несколько потребительских кредитов на общую сумму 3,543 миллиона рублей. Соответственно, такой материальный ущерб понес банк. Подсудимый на стадии предварительного расследования дал признательные показания и сообщил, что у возглавляемой им фирмы возникли финансовые трудности. Поэтому он решил получить кредит в банке в сумме 3,55 миллиона рублей.

Понимая, что один большой кредит в указанной сумме ему не одобрят, он обращался за кредитами трижды и в итоге набрал требовавшуюся ему сумму. Признательные показания подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей об обстоятельствах и способе хищения денежных средств суд счел достоверными и при вынесении приговора взял их за основу. Заемщик получил наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

