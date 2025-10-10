В Орловской области снизят смертность «сердечников»

Областные власти перезапустили программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Правительство Орловской области признало утратившей силу предыдущую региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ)» и утвердила новую программу с аналогичным названием. Она предусматривает множество мероприятий, в том числе: работу телемедицинского центра для проведения консультаций и консилиумов пациентов с ССЗ, проведение научно-практических мероприятий с разборами клинических случаев и показательными операциями, внедрение системы контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ, новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации таких пациентов.

Предусмотрено формирование механизма мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых муниципальными образованиями данных, использование локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив), внедрение механизма обратной связи с пациентами и др. Ожидается, что успешное исполнение программы позволит к 2030 году снизить уровень смертности от болезней системы кровообращения (БСК) до 470,8 на каждые 100 тысяч жителей региона.

Также ожидается снижение уровня смертности от инфаркта миокарда до 27 на 100 тысяч жителей, смертности орловцев от ишемической болезни сердца (ИБС) – до 417 на 100 тысяч жителей. Одновременно планируется увеличение доли пациентов, которым выполнена стресс-ЭхоКГ от общего числа пациентов с ИБС, находящихся на диспансерном наблюдении, до 2 процентов. До 4 процентов должна вырасти доля пациентов, которым за последние 2 года были выполнены неинвазивные методы диагностики ишемии миокарда и стенозирующего атеросклероза коронарных артерий, до 10 процентов – для орловцев с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий.

В Орловской области в структуре смертности от БСК первое место занимает ишемическая болезнь сердца, доля которой составляет 62,2 процента. Достаточно сказать, что смертность населения Орловской области от ИБС увеличилась в 2024 году по сравнению с 2019 годом на 12,4 процента – с 512,2 до 575,5 случаев на каждые 100 тысяч жителей. Доля острого и повторного инфаркта миокарда составляет 7,5 процента от общего числа умерших от БСК орловцев, показатель смертности в данном случае составляет 69,1 на 100 тысяч жителей.

ИА «Орелград»