Подростковая преступность стабилизировалась в Ливнах

Информация об этом прозвучала на совещании у главы города.

Как сообщает администрация Ливен, на совещании у главы города был представлен отчет о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города за 9 месяцев 2025 года. С докладом выступила главный специалист комиссии Екатерина Репина, отметившая, что за отчетный период времени было проведено 17 плановых заседаний комиссии и одно внеплановое. В целом в комиссию в текущем году поступило 104 материала об административных правонарушениях.

«Из них 12 в отношении несовершеннолетних, 88 – в отношении законных представителей и три – в отношении иного лица, – сообщила Екатерина Репина. – По состоянию на 1 октября 2025 года на учете состоит 21 несовершеннолетний и 26 семей, в которых воспитывается 50 детей. За истекший период 2025 года наблюдается стабилизация подростковой преступности, в настоящее время по городу преступления, совершенные несовершеннолетними, не зафиксированы».

Ранее региональное УМВД сообщало, что за восемь месяцев 2025 года в органы исполнительной власти и местного самоуправления было направлено 695 информаций, в том числе по вопросам трудоустройства, обучения и социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, «социальные патрули», в состав которых входят представители комиссий по делам несовершеннолетних и полиции, совершили 693 выезда. Они проверили в целом по региону условия проживания 913 семей и 837 подростков, выявив при этом 74 административных правонарушения.

«В период с 15 августа по 16 сентября было организовано проведение профилактической акции «Помоги пойти учиться», направленной на оказание содействия детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение вовлечения несовершеннолетних в учебный процесс, предупреждение правонарушений с их стороны», – следует из отчета регионального УМВД.

Кроме того, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних ОВД прочитали в школах 1713 лекций в рамках проведения профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности, пропаганды правовых знаний. Сообщается также, что за 303 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, закреплено 217 наставников, в том числе 67 сотрудников органов внутренних дел, В результате проводимой ими работы 63 подростка в этом году были сняты с учета в связи с исправлением своего поведения.

ИА «Орелград»