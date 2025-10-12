Источники дополнительного дохода нашли прямо под ногами

Ежегодно планируется привлекать в бюджет почти по 80 миллионов рублей дополнительно.

Администрация Мценского района запустила программу управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Она предусматривает увеличение доходной части бюджета Мценского района от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества и земельных участков на 0,3 процента в течение ближайших трех лет. В рамках этой же программы планируется приобретение не менее чем 79 квартир для последующей их передачи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Программа состоит из двух подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом» и «Земельные ресурсы». Из районного бюджета на нее выделят десятки миллионов рублей, но это в основном расходы на приобретение жилья для детей-сирот. А вот вторая часть программы призвана, наоборот, принесет в местную казну дополнительные доходы. Планируется, например, что уже по итогам 2025 года казна дополнительно получит 78,45 миллиона рублей, а в последующие три года планируется дополнительно привлекать в бюджет по 79 миллионов рублей ежегодно.

«От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в районный бюджет, – говорится в паспорте программы. – Приоритетными становятся вопросы по увеличению источников поступления платежей от пользования земельными участками и объектами имущества района».

Программой предусмотрены мероприятия по взысканию задолженности по арендной плате за землю, освоению новых площадок для строительства, включению в собственность Мценского района сельскохозяйственных земель, предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личных подсобных хозяйств в собственность граждан за выкуп, разграничению права собственности на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в собственности Мценского района.

Запланирована реализация девяти административных регламентов но оказанию муниципальных услуг в электронном виде и подготовка к оказанию остальных услуг в электронном виде. Для повышения собственных доходов бюджета предусматривается выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, контроль за деятельностью муниципальных предприятий, проведение проверок рационального и эффективного использования муниципального имущества муниципальными учреждениями и предприятиями. Предусмотрено изъятие неиспользуемого имущества из их оперативного управления, приватизация неликвидного имущества, а также имущества, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, восстановление которого требует значительных затрат районного бюджета.

ИА «Орелград»