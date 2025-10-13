На Орловщине трое «ночных злодеев» взяли магазин

Один из подельников уже предстал перед судом.

Как сообщает пресс-служба Кромского районного суда Орловской области, вынесен обвинительный приговор по делу о совершении кражи. Участвовали в ней три человека, но перед судом пока предстал только один из них. В отношении двоих других фигурантов уголовные дела выделены в отдельные производства. Оказавшегося на скамье подсудимых орловца обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение).

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в июле 2025 года. подсудимый и двое его подельников решили ограбить магазин, расположенный в поселке Кромы. На дело злоумышленники поли ночью, когда торговое заведение было закрыто. Внутрь они проникли через окно, которое разбили при помощи поднятого с земли камня. Один из подельников проник внутрь, а подсудимый и еще один злоумышленник остались снаружи, чтобы наблюдать за окружающей обстановкой. Они должны были предупредить подельника «в случае появления посторонних лиц и опасности».

Проникший внутрь магазина вор сначала похитил из кассы наличные, добыча составила всего 6,3 тысячи рублей. Затем он передал подельникам через разбитое окно сам кассовый аппарат, после чего вернулся в торговый зал. Там он взял тележку и начал укладывать в нее различные товары с прилавков. С учетом украденных продуктов имущественный ущерб, причиненный владельцу магазина, составил 108,9 тысячи рублей.

Подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью и возместил причиненный ущерб. Приговором суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. «Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке», – подытожила пресс-служба Кромского районного суда.

ИА «Орелград»