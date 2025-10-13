Объёмы финансирования номерного фонда сократили на Орловщине

Изменения внесены в паспорт региональной программы развития культуры.

Правительство Орловской области внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов». Обзор поправок провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. По их подсчетам, общий объем финансового обеспечения государственной программы сокращен с 7,006 миллиарда рублей до 7,001 миллиарда рублей.

«Также сокращен объем финансирования регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Орловская область)», реализуемого в рамках государственной программы, – с 121,493 миллиона рублей до 116,414 миллиона рублей, – информируют аналитики. – Внесены изменения в «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города».

Поправками также уточнено, что результатом использования субсидии является количество реализованных проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города. Напомним, что в этом году в Орле появилась муниципальная программа «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла». Ее действие рассчитано на 2025-2027 годы. В актуальной версии ее паспорт мэр Юрий Парахин утвердил в сентябре 2025 года.

Согласно ему финансирование текущего года составляет 17,605 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета – 12,5 миллиона рублей, средства бюджета Орловской области – 126,26 тысячи рублей, средства бюджета города Орла – 4,978 миллиона рублей. Все указанные средства должны быть направлены на формирование комфортной для пешеходов и туристов городской среды. В частности, программой запланированы дизайн, производство, приобретение и установка арт-объектов и городских скульптурных композиций.

ИА «Орелград»