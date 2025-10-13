Рынок сбережений в России продолжает расти

Общий объем по итогам сентября достиг 61,5 трлн рублей.

За девять месяцев 2025 года рынок сбережений физлиц в России вырос примерно на 7%. Доля рублевых – составляет 95% (58,3 трлн рублей).

По оценкам аналитиков ВТБ, месячный прирост рынка — 0,6%. Рост рублевых срочных депозитов — около 1%. Средства до востребования показали нулевую динамику. Основные факторы влияния: сезонное увеличение расходов населения, снижение ставок по сберегательным продуктам.

К концу года прогнозируется, что объем рынка достигнет 66,2 трлн рублей. Годовой рост составит 15% в общем объеме, 17% в рублевом эквиваленте.  Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ  Алексей Охорзин отметил, что банки сохраняют привлекательные условия по депозитам, что поддерживает интерес клиентов к сберегательным продуктам, несмотря на снижение ключевой ставки.

