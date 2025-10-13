Орловщина стала третьей в России по борьбе с лесными пожарами

Также наш регион занял второе место по ЦФО.
Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области. Оценка эффективности работы выставлялась по итогам пожароопасного сезона.
«С начала пожароопасного сезона 2025 года возгораний в лесном фонде не выявлено», – констатировали в пресс-службе. Напомним, отправной точкой стало 14 марта.
Обстановку в лесах помогали контролировать четыре лесопожарные станции. Также осуществлялось патрулирование — силами 41 группы общей численностью 129 человек. Патрули обходили 115 маршрутов общей протяжённостью 7,5 тысячи километров.
Обстановка оценивалась и через систему видеомониторинга.
Кроме того, для оперативной борьбы с возможными возгораниями в Орловской области создали 97 мобильных групп пожаротушения общей численностью 369 человек.
ИА «Орелград»