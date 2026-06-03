В Орле питание дошкольников оказалось под угрозой из-за жалоб

Участники торгов оспаривают их результаты.

Таковы данные, размещённые на портале госзакупок.

Речь о восьми однотипных заявках, размещённых Администрацией Орла (контракты нужно будет заключать непосредственно с «Централизованной бухгалтерией образовательных учреждений»). Во всех случаях требовались услуги по организации горячего питания дошкольников.

Начальная цена колебалась от чуть более 11 до чуть менее 20 миллионов рублей. Оказывать услуги нужно было с 1 июля по 30 декабря.

Конкурсы проводились параллельно. По всем определили победителей. Однако во всех восьми случаях поступали жалобы (от ООО «Союз Продторг Орёл») и приостанавливались торги. Затем процесс возобновлялся.

Тем не менее пока что у подателя жалоб остаётся возможность оспорить первоначальные вердикты.

ИА «Орелград»