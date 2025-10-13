Создание и содержание контейнерных площадок: правила и нормы

Места, где осуществляется сбор твердых коммунальных отходов, играют важную роль в городской экосистеме.

Организация новых и обновление уже существующих контейнерных площадок являются ключевыми шагами на пути к созданию безопасной и удобной городской среды.

Такие площадки должны быть зарегистрированы и соответствовать определенным нормам. В противном случае региональный оператор «Зелёная роща», занимающийся обращением с твердыми коммунальными отходами, может отказать в вывозе отходов.

Подробный алгоритм действий для создания новой контейнерной площадки, а также требования к ним можно найти в инфографике, предоставленной региональным оператором.

Социальная реклама. ООО «УК «Зеленая роща». ИНН 5753062527.