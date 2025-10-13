Орловца оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил

Дело рассмотрел Ливенский районный суд.

Оно возбуждалось по административной статье.

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Орловской области, мужчине 60 лет. Он является жителем города Ливны.

Сотрудник Управления ФСБ России по Орловской области установил факт соответствующей публикации в августе этого года. Она была сделана в мессенджере «Телеграм».

Публикация содержала негативную оценку Вооружённых Сил России. После выявления она была удалена. Автора привлекли к административной ответственности.

Известно, что мужчина раскаялся в содеянном. Суд посчитал это обстоятельством, смягчающим вину. В итоге орловца оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»