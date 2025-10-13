В Орле при ремонте Авиационной завершили перенос коммуникаций

13.10.2025 | 16:00 ЖКХ, Новости

Начался следующий этап реконструкции.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Реконструкция Авиационной идёт на участке между перекрёстками с Карачевским шоссе и улицей Спивака. Работы выполняет компания ООО «МонолитСтрой». Ремонт должны сдать в декабре будущего года.

На сегодняшний день завершены перенос и защита инженерных коммуникаций. Подрядчик приступил к укладке бордюрного камня и асфальтового покрытия на проезжей части и тротуарах.

Проект реализуется по контракту стоимостью 433,4 миллиона рублей. Ежедневно на объекте задействованы 16 специалистов и восемь единиц техники.

«Реконструкция улицы Авиационной… позволит улучшить транспортную ситуацию, сделать движение по Карачевскому шоссе более комфортным и повысить доступность микрорайона «Зареченский»», – отметил Никита Митряев, начальник городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

