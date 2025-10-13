В Орле в перинатальном центре заработает новая медтехника

Это случится уже в ближайшие дни.

Новость в интервью «Орёлтаймс» рассказала Людмила Крылова, главврач НКМЦ имени Круглой, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью профильного областного департамента.

Речь идёт о транспортном инкубаторе — реанимационном комплексе, который оборудован портативным аппаратом для искусственной вентиляции лёгких у новорождённых. Техника будет поддерживать дыхание ребёнка при его перевозке.

Также для перинатального центра уже закуплена система подачи оксида азота. «Ранее у нас её никогда не было», – указала Крылова.

Обновления связаны с программой переоснащения медучреждений «третьего уровня», стартовавшей в этом году.

Всего в этом году для центра уже закупили 197 единиц оборудования — в том числе, новые инкубаторы, аппараты ИВЛ и УЗИ и многое другое. 91 единица уже поставлена и используется.

Программа продлится до 2030 года. За это время здесь планируется полностью заменить всё оборудование – «вплоть до кроватей».

