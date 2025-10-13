В Орловской области ООО забыло о премиях

Главу компании оштрафовали.

Нарушения выявили в ООО «Сервис Технология». Это сделала прокуратура Орловского района. Также в проверке участвовал сотрудник межрегиональной инспекции труда по Орловской и Брянской областям.

Выяснилось, что общество с ограниченной ответственностью не произвело специальную оценку условий труда. Работодатель устанавливал индивидуальный план продаж на каждый месяц. При этом внутренние правила трудового распорядка не содержали положения о премировании работников.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении генерального директора. Также ему внесли представление об устранении нарушений.

На данный момент соблюдение трудового законодательства восстановлено. Глава ООО оштрафован на 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»