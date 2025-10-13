Из центра Орла убирают вазоны

13.10.2025 | 11:35 Новости, Общество

Это связано не с вандализмом, а с холодами.

Фото: vestiorel.ru

Напомним, вазоны установили в августе — к фестивалю цветов «Стрелка». Также в мае центр города украсили кашпо.

Некоторые из них стали объектом нездорового внимания. Так, пропадали и отдельные цветы, и целые кашпо.

На минувшей неделе вандалы свалили три вазона. Одного из нападавших привлекли к административной ответственности.

Как сообщают «Вести-Орёл», цветы из вазонов и кашпо позднее высадят в парках и скверах города. Всего здесь было установлено около 300 таких объектов.

ИА «Орелград»


