На Орловщине случился смертельный пожар

14.10.2025 | 10:55 Новости, Происшествия

Предположительно, неосторожное обращение с огнём унёсло жизнь 33-летнего мужчины.

Фото: Пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Также огонь повредил одноэтажный жилой дом на четыре квартиры.

ЧП случилось в Новодеревеньковском районе в селе Красный Октябрь. Вызов поступил в службу спасения накануне около 22 часов.

Когда пожарные прибыли на место, одна из квартир горела изнутри. Внутри нашли тело.

Огонь повредил данную квартиру, кровлю, а также одну из комнат в другой квартире.

«Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении», – рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области. Последствия ЧП ликвидировали шестеро сотрудников ведомства на трёх единицах спецтехники.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 11 раз, в том числе пять раз именно на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU