На Орловщине случился смертельный пожар

Предположительно, неосторожное обращение с огнём унёсло жизнь 33-летнего мужчины.

Также огонь повредил одноэтажный жилой дом на четыре квартиры.

ЧП случилось в Новодеревеньковском районе в селе Красный Октябрь. Вызов поступил в службу спасения накануне около 22 часов.

Когда пожарные прибыли на место, одна из квартир горела изнутри. Внутри нашли тело.

Огонь повредил данную квартиру, кровлю, а также одну из комнат в другой квартире.

«Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении», – рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области. Последствия ЧП ликвидировали шестеро сотрудников ведомства на трёх единицах спецтехники.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 11 раз, в том числе пять раз именно на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»