В Орле переехали 22 дерева

Их пересадили с Ленинского (Александровского) моста.

Об этом в социальных сетях рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

Деревья появились на своём прежнем месте в рамках фестиваля цветов «Стрелка». Мероприятие проходило в августе.

Теперь они сменили прописку. Пересадкой занимались сотрудники «Спецавтобазы».

10 молодых клёнов переехали в сквер Ермолова. Ещё 12 саженцев — на улицу Ломоносова.

«Посадка проводится строго по правилам — в период между началом листопада и первыми заморозками, чтобы деревья надёжно укоренились и хорошо прижились», – отметил мэр.

ИА «Орелград»