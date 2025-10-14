В Орле переехали 22 дерева

14.10.2025 | 11:05 Новости, Общество

Их пересадили с Ленинского (Александровского) моста.

Фото: Юрий Парахин

Об этом в социальных сетях рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

Деревья появились на своём прежнем месте в рамках фестиваля цветов «Стрелка». Мероприятие проходило в августе.

Теперь они сменили прописку. Пересадкой занимались сотрудники «Спецавтобазы».

10 молодых клёнов переехали в сквер Ермолова. Ещё 12 саженцев — на улицу Ломоносова.

«Посадка проводится строго по правилам — в период между началом листопада и первыми заморозками, чтобы деревья надёжно укоренились и хорошо прижились», – отметил мэр.

Фото: Юрий Парахин

