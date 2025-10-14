Орловский «Меркурий» нарушил антикоррупционный закон

14.10.2025 | 10:45 Закон и порядок, Новости

ООО привлекли к ответственности благодаря прокуратуре.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Речь идёт об обществе с ограниченной ответственностью «Производственный холдинг «Меркурий»». Как сообщает прокуратура Орловской области, сюда приняли на работу гражданина, который ранее трудился на государственной службе.

По закону работодатель должен был сообщить об этом на последнее место службы нового сотрудника в десятидневный срок. Однако этого не произошло.

В итоге Мценская межрайонная прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного лица административное дело.

Его рассмотрел мировой судья судебного участка №1 Мценского района. Должностное лицо «Меркурия» признали виновным и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

