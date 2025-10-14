Орловский губернатор получил позитивный опыт.

Напомним, Андрей Клычков посетил КНДР в составе российской делегации. Также в неё вошёл председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Орловский глава побывал на торжествах, посвящённых 80-летию Трудовой партии страны, а также осмотрел достопримечательности и провёл рабочие встречи.

«Наша поездка – это, прежде всего, благодарность за помощь, которую нам оказал братский корейский народ. Северокорейские бойцы вместе с нашими ребятами выполняли боевые задачи в рамках СВО в Курской области», – рассказал Клычков на своём последнем прямом эфире в социальных сетях.

Орловский губернатор рассказал, что российские военнослужащие участвовали в параде, который проходил в Пхеньяне. Представители нашей страны маршировали под отечественную музыку. «Вся наша трибуна, вся делегация встала, кричала «Ура!»», – подчеркнул Клычков.

Также губернатор рассказал, что в Северной Корее есть братская могила советских воинов. Также на некоторые местные памятники на русском языке нанесены слова благодарности офицерам и солдатам Красной армии, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. «Всё проникнуто таким добрым отношением к нашей стране», – указал Клычков.

При этом губернатор отметил, что КНДР — закрытая страна со своими особенностями. Тем не менее, именно они дают ей возможность жить и развиваться несмотря на многолетнее экономическое давление других государств.

