Клычков поделился впечатлениями о поездке в Северную Корею

14.10.2025 | 10:40 Новости, Общество

Орловский губернатор получил позитивный опыт.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Напомним, Андрей Клычков посетил КНДР в составе российской делегации. Также в неё вошёл председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Орловский глава побывал на торжествах, посвящённых 80-летию Трудовой партии страны, а также осмотрел достопримечательности и провёл рабочие встречи.

«Наша поездка – это, прежде всего, благодарность за помощь, которую нам оказал братский корейский народ. Северокорейские бойцы вместе с нашими ребятами выполняли боевые задачи в рамках СВО в Курской области», – рассказал Клычков на своём последнем прямом эфире в социальных сетях.

Орловский губернатор рассказал, что российские военнослужащие участвовали в параде, который проходил в Пхеньяне. Представители нашей страны маршировали под отечественную музыку. «Вся наша трибуна, вся делегация встала, кричала «Ура!»», – подчеркнул Клычков.

Также губернатор рассказал, что в Северной Корее есть братская могила советских воинов. Также на некоторые местные памятники на русском языке нанесены слова благодарности офицерам и солдатам Красной армии, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. «Всё проникнуто таким добрым отношением к нашей стране», – указал Клычков.

При этом губернатор отметил, что КНДР — закрытая страна со своими особенностями. Тем не менее, именно они дают ей возможность жить и развиваться несмотря на многолетнее экономическое давление других государств.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU