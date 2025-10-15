«Бульвар Данилевского» все-таки прошел экспертизу

Ранее губернатор Андрей Клычков назвал ситуацию с этим объектом «позорной».

Как уже рассказывал «Орелград», в сентябре 2025 года на совещании с главами муниципальных образований губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к главе Верховского района и заявил: «По всероссийскому конкурсу просто позорная ситуация. У нас с вами 60 миллионов рублей по этому году. Люди, готовившие документацию, не понимали, что нужна историко-культурная экспертиза?».

Напомним, проект победил в ежегодном конкурсе Минстроя РФ в 2024 году. Поселок Верховье получил на благоустройство новой территории около 64 миллионов рублей. Бульвар решили назвать в честь русского философа Николая Данилевского. Проектом предусмотрено преображение улицы 7-го Ноября – озеленение, парковка, современное освещение, урны, лавочки и навесы. Завершить его планировалось в конце 2025 года, но удастся ли уложиться в сроки, большой вопрос.

Однако ситуация, похоже, сдвинулась с мертвой точки, поскольку акт государственной историко-культурной экспертизы все-таки был подписан 8 октября 2025 года, а 13 октября его опубликовали областные власти. Экспертиза дала добро на объект: «Бульвар Данилевского. Комплексное благоустройство территории». Интересно, что местом проведения экспертизы стал город Оренбург, заказчик экспертизы – СПОК «Елецкий стан».

Эксперт изучил данные, полученные в ходе недавно проведенной археологической экспедиции сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива «Елецкий стан». Сотрудники этой организации обследовали земельный участок, отведенный под бульвар Данилевского. Работы выполнялись по заказу администрации поселка Верховье на основании договора, заключенного 8 сентября 2025 года. Согласно материалам экспертизы, площадь участка обследования составила 2,16 га.

Согласно реестру памятников Верховского района, на земельном участке, отведенном под бульвар Данилевского, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр. Он расположен вне защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия, хотя находится в центре поселка Верховье. Археологи провели визуальный осмотр, затем заложили три шурфа. Ни в одном из них каких-либо находок и признаков культурного слоя не было обнаружено, что послужило основанием для выдачи положительного заключения экспертизы.

ИА «Орелград»