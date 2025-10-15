В честь Дня лицеиста в Орле прозвучат гениальные стихи

Лицейская ассамблея пройдет в стенах областной библиотеки.

Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина анонсировала проведение «Лицейской ассамблеи», посвященной Александру Сергеевичу Пушкину и феномену дружбы в его жизни. Мероприятие начнется в 11 часов утра 18 октября и пройдет в читальном зале библиотеки. Приурочено мероприятие к Всероссийскому дню лицеиста, который отмечается 19 октября. Пушкин встречался с друзьями 19 октября каждого года и посвятил этим встречам не одно стихотворение, пояснили организаторы ассамблеи.

«Накануне на площадке «Бунинки» пройдет традиционный лицейский праздник, организаторами которого станут ученики и педагоги гимназии №1 ОГУ им. И.С. Тургенева, – сообщили в областной библиотеке. – Прозвучат пушкинские гениальные стихи, читальный зал на время станет бальной залой. Будет воссоздано торжество эпохи золотого классического века. Мы приглашаем всех желающих разделить этот праздник с нынешними учениками и стать зрителями мероприятия».

Кроме того, в этот же день, то есть 18 октября, в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина начнет работать выставка «Вернись на Родину, душа…». Она будет посвящена 155-ой годовщине со дня рождения русского писателя, поэта и переводчика Ивана Бунина, имя которого тесно связано с Орлом. Напомним, что Бунин стал первым русским обладателем Нобелевской премии по литературе.

На выставке представлены воспоминания о Бунине, оставленные видными деятелями русской культуры, пояснили организаторы. Среди них: Чехов, Горький, Куприн, Набоков, Зайцев, Одоевцева, Бахрах, Адамович и др. Особое место в экспозиции отведено дневникам Веры Муромцевой, жены Бунина. Кроме того, на выставке будут представлены публикации о писателе в таких профильных периодических изданиях, как «Вопросы литературы», «Литература в школе», «Наше наследие», «Новый мир», «Москва», «Нева» и «Сибирские огни». Выставка будет интересна специалистам филологам, преподавателям литературы, а также всем любителям отечественной словесности, обещают в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»