СМИ сообщили имя главы Департамента безопасности Орловской области

15.10.2025 | 11:20 Новости, Общество

По этим данным, новое подразделение администрации возглавил Трофим Шутько.

Фото: regionorel.ru

Информацию опубликовал портал «Орёл-регион», ссылаясь на собственные источники в областной администрации.

Напомним, сам департамент был создан около месяца назад. Губернатор Андрей Клычков объяснил это тем, что «текущая ситуация в области безопасности требует дополнительного внимания и контроля».

Затем был назначен заместитель губернатора в правительстве Орловской области по региональной безопасности. Им стал Юрий Савенков, до этого много лет возглавлявший областное Управление МВД.

Трофим Шутько родился в 1974-м году. Как и Савенков, он служил в органах внутренних дел много лет. С 2015-го года возглавлял Следственное управление УМВД по Орловской области. В 2023-м ушёл в отставку по собственному желанию. Затем получил пост советника губернатора Орловщины.

