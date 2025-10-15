СМИ сообщили имя главы Департамента безопасности Орловской области

По этим данным, новое подразделение администрации возглавил Трофим Шутько.

Информацию опубликовал портал «Орёл-регион», ссылаясь на собственные источники в областной администрации.

Напомним, сам департамент был создан около месяца назад. Губернатор Андрей Клычков объяснил это тем, что «текущая ситуация в области безопасности требует дополнительного внимания и контроля».

Затем был назначен заместитель губернатора в правительстве Орловской области по региональной безопасности. Им стал Юрий Савенков, до этого много лет возглавлявший областное Управление МВД.

Трофим Шутько родился в 1974-м году. Как и Савенков, он служил в органах внутренних дел много лет. С 2015-го года возглавлял Следственное управление УМВД по Орловской области. В 2023-м ушёл в отставку по собственному желанию. Затем получил пост советника губернатора Орловщины.

ИА «Орелград»