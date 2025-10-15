С главы орловского ООО взыщут 17,8 миллиона

Это недоимка по налогам, акцизам и взносам.

В феврале этого года Ливенский районный суд установил, что директор ООО «Терра» скрыла средства своего юрлица, за счёт которых должны были взыскать указанную сумму.

Женщину признали виновной по соответствующей статье УК (199.2, часть 2). Орловчанку оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Однако вопрос о взыскании недоимки остался открытым. Прокуратура направила в Советский районный суд Орла соответствующий иск.

Как сообщили в ведомстве, требования удовлетворили. Теперь главе ООО «Терра» придётся выплатить недоимку.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в органе надзора.

